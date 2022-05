Vaccino Covid, 77 mila euro alla famiglia della donna morta dopo AstraZeneca (Di lunedì 16 maggio 2022) Francesca Tuscano, insegnante 32enne, è deceduta a Genova per una trombosi cerebrale. I parenti stano valutando una causa civile Leggi su vanityfair (Di lunedì 16 maggio 2022) Francesca Tuscano, insegnante 32enne, è deceduta a Genova per una trombosi cerebrale. I parenti stano valutando una causa civile

Advertising

AlexBazzaro : Attendo con ansia il commento tecnico di Burioni e compagni del circo covid sulle prestazioni di #Djokovic distrutte dal mancato vaccino. ?? - NicolaPorro : Qui mi dovete ascoltare bene. Perché questa cosa mi fa impazzire. Le dosi di #vaccino #covid? Ecco che fine fanno… - ladyonorato : “Si percepisce una tensione negativa verso tutto ciò che non sia vaccino”: Dott.ssa #Gismondo sulle cure per il Covid, a #fuoridalcoro - _ANT_Z_ : @NicolaPelleg89 @NicolaPelleg89 tu leccheresti il culo a Putin il VACCINATO .... Sua figlia invece aveva speriment… - roblau8 : RT @anto68517648: Vaccinati ti dicono che hanno preso in Covid in forma leggera perché il vaccino funziona. Poi fai notare che tu, non vacc… -