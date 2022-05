Vacanze: solo 4 su 10 hanno già prenotato. Gli altri aspettano e stanno in Italia (Di lunedì 16 maggio 2022) La maggior parte resterà in Italia con una spesa media prevista fino a 1.080 euro per soggiorni di almeno una settimana Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 16 maggio 2022) La maggior parte resterà incon una spesa media prevista fino a 1.080 euro per soggiorni di almeno una settimana

Advertising

ALiveriero : @Ale_Riks @di_reddito Giusto! Ma esemplifica esattamente il fatto che non vivevate da soli, ma a casa dei genitori.… - celia_s101 : @InMonsterland Diciamo che ci siamo abituati. Siamo una sorta di pattumiera d'Italia di cui ci si ricorda solo quan… - juvegreek : italiano e solo hobby per la Juventus e parlare un po perche quasi ogni anno faccio le vacanze in Italia. Vi si vuo… - Icardismo : @mdeligt_04 Tu non ti muovi, prova anche solo a prendere la Milano-Torino per farti le vacanze e ti ritrovi la macc… - irreverent_the : @dordule Io da profana penso che ne abbia i coglioni pieni anche lui…dopo mesi di lavoro lavoro lavoro sarà sfinito… -