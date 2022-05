Uomo ha una relazione con la madre biologica: “Tra noi il sesso è incredibile. Questo è GSA, non incesto” (Di lunedì 16 maggio 2022) Ben Ford, 32 anni e Kim West 51 anni: sono loro i protagonisti della vicenda che ha sconvolto il Michigan. A fare scalpore non è la differenza d’età, bensì il grado di parentela: Ben è, infatti, il figlio biologico di Kim. Come riporta il Sun, la loro storia è iniziata nel 2014, quando Ben, adottato alla nascita, ha scritto una lettera a sua madre, per ricucire i rapporti. Tra di loro il feeling è stato subito forte. La donna ha rivelato che dopo averlo visto per la prima volta ha iniziato a fare sogni sessuali su di lui. Da lì all’incontro in un hotel il passo è stato breve: la coppia si è ritrovata in una stanza e, dopo aver bevuto una bottiglia di champagne, è scattato il primo bacio, che li ha portati al primo rapporto sessuale. L’Uomo, ai tempi sposato con Victoria, ha voluto subito parlare con la moglie dei suoi sentimenti: “Le ho raccontato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Ben Ford, 32 anni e Kim West 51 anni: sono loro i protagonisti della vicenda che ha sconvolto il Michigan. A fare scalpore non è la differenza d’età, bensì il grado di parentela: Ben è, infatti, il figlio biologico di Kim. Come riporta il Sun, la loro storia è iniziata nel 2014, quando Ben, adottato alla nascita, ha scritto una lettera a sua, per ricucire i rapporti. Tra di loro il feeling è stato subito forte. La donna ha rivelato che dopo averlo visto per la prima volta ha iniziato a fare sogni sessuali su di lui. Da lì all’incontro in un hotel il passo è stato breve: la coppia si è ritrovata in una stanza e, dopo aver bevuto una bottiglia di champagne, è scattato il primo bacio, che li ha portati al primo rapporto sessuale. L’, ai tempi sposato con Victoria, ha voluto subito parlare con la moglie dei suoi sentimenti: “Le ho raccontato che ...

