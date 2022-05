“Unomattina in famiglia”, battibecco in diretta tra Monica Setta e Tiberio Timperi (Di lunedì 16 maggio 2022) Ennesimo battibecco tra Monica Setta e Tiberio Timperi a “Unomattina in famiglia”. Durante la puntata di ieri, domenica 15 maggio, si parlava dei look di Laura Pausini all’Eurovision Song Contest. Monica Setta stava discutendo con l’ospite che aveva un punto di vista diverso dal suo su come si è presentata la cantante. Poi ha fatto il suo intervento Timperi che ha reso ancora più imbarazzante la conversazione. “Unomattina in famiglia”, Tiberio Timperi e Monica Setta: un altro battibecco in diretta tv La Setta stava commentando una frase che l’ospite ha detto su ... Leggi su tvzap (Di lunedì 16 maggio 2022) Ennesimotraa “in”. Durante la puntata di ieri, domenica 15 maggio, si parlava dei look di Laura Pausini all’Eurovision Song Contest.stava discutendo con l’ospite che aveva un punto di vista diverso dal suo su come si è presentata la cantante. Poi ha fatto il suo interventoche ha reso ancora più imbarazzante la conversazione. “in”,: un altrointv Lastava commentando una frase che l’ospite ha detto su ...

Advertising

occhio_notizie : Tiberio Timperi e Monica Setta si sono scontrati a Unomattina in famiglia commentando i look indossati da Laura Pau… - zazoomblog : Eurovision 2022 “Laura Pausini non ha tenuto conto della bilancia nel vestirsi”. Caos a Unomattina in Famiglia: Mon… - facciolananna1 : Ma il rapporto tra i conduttori di Unomattina In Famiglia non mi sembra molto buono #AscoltiTv @AleStonata - zazoomblog : “Ora basta”. Unomattina in famiglia tra Tiberio Timperi e Monica Setta succede tutto in diretta - #basta”.… - infoitcultura : Unomattina in famiglia, Setta-Timperi: veleni in diretta. Rai, brutta figura! -