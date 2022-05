Unione Europea, manca l’unanimità su sanzioni al combustibile russo: anche la Bulgaria vuole deroghe (Di lunedì 16 maggio 2022) Il percorso del sesto pacchetto di sanzioni europee contro la Russia si è incagliato sulle deroghe concesse ad alcuni Paesi. A tre Paesi del gruppo di Visegrad, ovvero Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, l’Unione Europea ha garantito le proroghe, mentre alla Bulgaria non è stata proposta alcuna concessione: adesso, per un principio di equità come pure per ragioni strettamente tecniche, anche Sofia vuole ottenere dalla UE delle deroghe. Sulle prime quattro misure sanzionatorie contro Mosca i ventisette Paesi UE hanno raggiunto il consenso, mentre sulla quinta le trattative sono finite in stallo all’interno del COREPER, il Comitato dei rappresentanti permanenti (composto dai capi e vice-capi delegazione degli Stati membri). I primi quattro punti ... Leggi su api.follow (Di lunedì 16 maggio 2022) Il percorso del sesto pacchetto dieuropee contro la Russia si è incagliato sulleconcesse ad alcuni Paesi. A tre Paesi del gruppo di Visegrad, ovvero Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, l’ha garantito le proroghe, mentre allanon è stata proposta alcuna concessione: adesso, per un principio di equità come pure per ragioni strettamente tecniche,Sofiaottenere dalla UE delle. Sulle prime quattro misure sanzionatorie contro Mosca i ventisette Paesi UE hanno raggiunto il consenso, mentre sulla quinta le trattative sono finite in stallo all’interno del COREPER, il Comitato dei rappresentanti permanenti (composto dai capi e vice-capi delegazione degli Stati membri). I primi quattro punti ...

