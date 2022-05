Unieuro | ‘Sconti di Maggio a Tasso Zero’ | sfoglia il nuovo volantino

(Di lunedì 16 maggio 2022). Ancora sconti imperdibili per questo mese diche fa già assaporare quello che ci aspetta in estate: sole, mare, vita all’aperto e, soprattutto, sconti! Nuove offerte arrivano, dunque, dal fronte, assolutamente imperdibili per gli amanti della tecnologia e dell’oggettistica digital di ultima generazione. Le offerte e gli scontiper il mese diLa peculiarità di questi sconti è che sarà possibile fare un finanziamento azero, e quindi dilazionare i pagamenti con una piccola spesa mensile, senza aggiungere niente al prezzo di listino. Detto questo, e fatte tutte le premesse necessarie al caso, vediamo ora insieme qualche offerta interessante, a cominciare da quella che troviamo sulla copertina del. Leggi ...

Non c'è solo il nuovo volantinodi Maggio 2022 in giornata odierna. La catena di distribuzione d'elettronica ed informatica lancia infatti anche le nuove offerte solo online che saranno attive fino al 22 maggio 2022 su un'...In risposta al nuovo volantino 'Super - Zero' di Mediaworld ,lancia oggi il nuovo cartellone pubblicitario che fino al 26 Maggio 2022 consente di godere degli 'di Maggio' . Il Samsung Galaxy A52s è disponibile a 289 Euro , in calo del 38% ...