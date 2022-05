Un vestito nuovo, l’estate che non ci sarà e le cicatrici della guerra alla nostra Ucraina (Di lunedì 16 maggio 2022) Entro in un negozio di vestiti al centro di Torino. Per la prima volta dal 24 Febbraio entro in un negozio di vestiti. Forse perché sono a Torino, in trasferta, non nella mia solita quotidianità milanese-gallaratese. Scelgo un vestito blu, vado a provarlo in cabina prova. Togliendo i miei vestiti bianconeri quasi non si vedono le cicatrici che porto da quasi tre mesi. Dallo specchio mi guarda quasi una persona normale. Alle casse del negozio suona una musica leggera, saranno le canzoni dell’Eurovisione, visto che siamo a Torino. Un altro suono, quello del cellulare nella borsa, però continua ad avvisarmi dei bombardamenti in Ucraina, delle chat con gli amici, delle sirene antiaeree da un’applicazione sempre accesa. Sono lì in diretta nella mia borsa. Nella cabina di fianco c’è una mia amica, anche lei per la prima ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 16 maggio 2022) Entro in un negozio di vestiti al centro di Torino. Per la prima volta dal 24 Febbraio entro in un negozio di vestiti. Forse perché sono a Torino, in trasferta, non nella mia solita quotidianità milanese-gratese. Scelgo unblu, vado a provarlo in cabina prova. Togliendo i miei vestiti bianconeri quasi non si vedono leche porto da quasi tre mesi. Dallo specchio mi guarda quasi una persona normale. Alle casse del negozio suona una musica leggera, saranno le canzoni dell’Eurovisione, visto che siamo a Torino. Un altro suono, quello del cellulare nella borsa, però continua ad avvisarmi dei bombardamenti in, delle chat con gli amici, delle sirene antiaeree da un’applicazione sempre accesa. Sono lì in diretta nella mia borsa. Nella cabina di fianco c’è una mia amica, anche lei per la prima ...

