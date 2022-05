Un uomo è stato arrestato per aver sparato a due che gli hanno rubato l'auto (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - E' stato arrestato per tentato omicidio un uomo di 62 anni di Ulassai (Nuoro), accusato di aver sparato col suo fucile da caccia, regolarmente denunciato, contro due persone che ieri pomeriggio gli avevano rubato l'auto. Una è rimasta ferita al calcagno destro e si è poi presentata all'ospedale di Lanusei per farsi medicare: nel frattempo i carabinieri ne avevano recuperato i documenti nell'auto rubata, che col complice aveva poi abbandonato. Il furto, avvenuto in localita' 'Taccurrulu', nelle campagne fra Ulassai e Jerzu, era stato segnalato con una chiamata al 112 ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato il proprietario dell'auto, nel suo terreno, con un fucile da caccia. Secondo quanto accertato dai militari, ... Leggi su agi (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - E' stato arrestato per tentato omicidio undi 62 anni di Ulassai (Nuoro), accusato dicol suo fucile da caccia, regolarmente denunciato, contro due persone che ieri pomeriggio gli avevanol'. Una è rimasta ferita al calcagno destro e si è poi presentata all'ospedale di Lanusei per farsi medicare: nel frattempo i carabinieri ne avevano recuperato i documenti nell'rubata, che col complice aveva poi abbandonato. Il furto, avvenuto in localita' 'Taccurrulu', nelle campagne fra Ulassai e Jerzu, era stato segnalato con una chiamata al 112 ai carabinieri che, giunti sul posto,trovato il proprietario dell', nel suo terreno, con un fucile da caccia. Secondo quanto accertato dai militari, ...

