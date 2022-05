Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi? (Di lunedì 16 maggio 2022) Con il lunedì ritorna un nuovo appuntamento con Un posto al Sole, in onda su Rai3 alle 20:45. Scopriamo insieme tutte le ultime anticipazioni su come si svilupperanno le vicende raccontate dalla soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Stando alle anticipazioni di Un posto al Sole, nuovi e inaspettati colpi di scena riguarderanno il trio composto da Marina, Lara e Roberto. Infatti Marina Giordano si è schierata con Chiara, aiutandola ad affrontare Lara. D’altro canto, la Martinelli si accorge di non poter più contare sulla spietatezza di Roberto Ferri, il quale aveva iniziato a riavvicinarsi alla moglie. Lara decide allora di ricattarlo per non evitare che il loro piano vada all’aria, ma le sue malefatte verranno scoperte da Marina, la quale ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) Con il lunedì ritorna un nuovo appuntamento con Unal, in onda su Rai3 alle 20:45. Scopriamo insieme tutte le ultimesu come si svilupperanno le vicende raccontate dalla soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Stando alledi Unal, nuovi e inaspettati colpi di scena riguarderanno il trio comda Marina, Lara e Roberto. Infatti Marina Giordano si è schierata con Chiara, aiutandola ad affrontare Lara. D’altro canto, la Martinelli si accorge di non poter più contare sulla spietatezza di Roberto Ferri, il quale aveva iniziato a riavvicinarsi alla moglie. Lara decide allora di ricattarlo per non evitare che il loro piano vada all’aria, ma le sue malefatte verranno scoperte da Marina, la quale ...

