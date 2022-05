Un Posto al Sole Anticipazioni 17 maggio 2022: Per Roberto non c'è scampo! (Di lunedì 16 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara ha in pugno la situazione e la farà pagare sia a Roberto che a Marina. Viola invita Michele in classe, per parlare della sua esperienza di giornalista anti-camorra. Leggi su comingsoon (Di lunedì 16 maggio 2022) Scopriamo insieme ledi Unaldel 17. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara ha in pugno la situazione e la farà pagare sia ache a Marina. Viola invita Michele in classe, per parlare della sua esperienza di giornalista anti-camorra.

Advertising

Ligeia_aeterna : È un errore cercare la cosa giusta nel posto sbagliato, soprattutto se ormai quel posto lo conosci a menadito. Non… - pekozhu : Fuori c'è un bel sole vorrei godermelo e stare tranquilla al posto di avere non lo so amicizie da riprendere in man… - Gianni_gian13 : RT @ssofiagostinii7: errata? bascianou al posto di sole e viceversa???? #SolphieXIbiza #SoleArmy - ssofiagostinii7 : errata? bascianou al posto di sole e viceversa???? #SolphieXIbiza #SoleArmy - ChiaroElle : 'Se cresci senza nessuno che ti dica che sei bello o che sei bravo,senza una parola di conforto che ti rassicuri da… -