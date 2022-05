Ultime Notizie – Ue taglia stime crescita Pil Italia per guerra Ucraina, +2,4% in 2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) La Commissione europea taglia le stime di crescita del Pil dell’Italia per quest’anno dal +4,1% previsto il 10 febbraio, prima che la Russia attaccasse l’Ucraina, al +2,4%. Limata, nelle previsioni economiche di primavera, anche la stima per l’anno prossimo, a +1,9% da +2,3%. Il deficit è atteso al 5,5% del Pil quest’anno al 4,3% l’anno venturo. Il debito pubblico è in calo dal 150,8% del Pil l’anno scorso al 147,9% quest’anno e al 146,8% l’anno prossimo. Il tasso di inflazione in Italia è previsto in salita al 5,9% quest’anno, dal +1,9% del 2021, per poi moderarsi al +2,3% l’anno venturo, secondo le previsioni della Commissione Europea. Le prospettive dell’economia Italiana rimangono “soggette a pronunciati rischi al ribasso”. In particolare, “essendo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) La Commissione europealedidel Pil dell’per quest’anno dal +4,1% previsto il 10 febbraio, prima che la Russia attaccasse l’, al +2,4%. Limata, nelle previsioni economiche di primavera, anche la stima per l’anno prossimo, a +1,9% da +2,3%. Il deficit è atteso al 5,5% del Pil quest’anno al 4,3% l’anno venturo. Il debito pubblico è in calo dal 150,8% del Pil l’anno scorso al 147,9% quest’anno e al 146,8% l’anno prossimo. Il tasso di inflazione inè previsto in salita al 5,9% quest’anno, dal +1,9% del 2021, per poi moderarsi al +2,3% l’anno venturo, secondo le previsioni della Commissione Europea. Le prospettive dell’economiana rimangono “soggette a pronunciati rischi al ribasso”. In particolare, “essendo ...

