Ultime Notizie – Ucraina | Russia | “Nessun accordo per colloqui tra Putin e Biden”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il governo di Mosca e quello di Washington non stanno prendendo accordi per uno tra il presidente russo Vladimire quello americano Joe. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov citato dall’agenzia di stampa Tass. Allo stesso modo Mosca e Washington non stanno lavorando a un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha aggiunto Ryabkov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione