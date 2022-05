Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Lukashenko a Mosca: incontrerà Putin (Di lunedì 16 maggio 2022) Guerra Ucraina-Russia, il presidente della BieloRussia Alexander Lukashenko è volato a Mosca per partecipare al vertice del Csto, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Al termine del summit è previsto un faccia a faccia tra Lukashenko e il presidente russo Vladimir Putin. Il governo di Mosca e quello di Washington non stanno invece prendendo accordi per un colloquio tra Putin e il presidente Usa Joe Biden. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov citato dall’agenzia di stampa Tass. Allo stesso modo Mosca e Washington non stanno lavorando a un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha aggiunto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Guerra, il presidente della BieloAlexanderè volato aper partecipare al vertice del Csto, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Al termine del summit è previsto un faccia a faccia trae il presidente russo Vladimir. Il governo die quello di Washington non stanno invece prendendo accordi per un colloquio trae il presidente Usa Joe Biden. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov citato dall’agenzia di stampa Tass. Allo stesso modoe Washington non stanno lavorando a un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha aggiunto ...

