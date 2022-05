Ultime Notizie – Ucraina, media russi: 9 militari Kiev fuori da Azovstal con bandiera bianca (Di lunedì 16 maggio 2022) Nove militari ucraini sarebbero usciti dall’acciaieria Azovstal di Mariupol sventolando la bandiera bianca della resa. Lo scrive l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il comandante Alexander Khodakovsky, della brigata Vostok della Repubblica popolare di Donetsk, parlando con l’emittente Rossiya 1. Nessuna conferma per il momento da parte Ucraina. Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva fatto sapere che stavano proseguendo “negoziati molto complicati e delicati per salvare la nostra gente di Mariúpol, dall’acciaieria Azovstal”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Noveucraini sarebbero usciti dall’acciaieriadi Mariupol sventolando ladella resa. Lo scrive l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il comandante Alexander Khodakovsky, della brigata Vostok della Repubblica popolare di Donetsk, parlando con l’emittente Rossiya 1. Nessuna conferma per il momento da parte. Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva fatto sapere che stavano proseguendo “negoziati molto complicati e delicati per salvare la nostra gente di Mariúpol, dall’acciaieria”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

