Ultime Notizie – Svezia e Finlandia in Nato, Mosca: "Errore con conseguenze di vasta portata" (Di lunedì 16 maggio 2022) La scelta di Finlandia e Svezia di aderire all'alleanza militare della Nato è un "Errore che potrebbe avere conseguenze di vasta portata". Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax. "Il livello generale di tensione militare aumenterà e la situazione globale potrebbe cambiare radicalmente, ha affermato, sottolineando che "Finlandia e Svezia non dovrebbero farsi illusioni sul fatto che la Russia si limiterà semplicemente a sopportare la loro decisione". Il governo finlandese ha annunciato ieri l'intenzione di presentare domanda di adesione alla Nato, abbandonando decenni di neutralità. Il Parlamento di Helsinki si riunirà già oggi per discutere e ...

