Ultime Notizie – Svezia e Finlandia in Nato | Letta | “Putin ha spaventato tutti”

Di fronte alla richiesta di Svezia e Finlandia di aderire alla Nato, "l'Italia non può che dire sì". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. "Il nostro Paese deve essere allineato con gli altri Paesi europei", ha sottolineato aggiungendo: "Non credo che l'ingresso della Svezia e della Finlandia abbia l'effetto di allontanare la pace, ma semmai di avvicinarla". "Non credo si possa colpevolizzare il popolo svedese e quello finlandese se, di fronte alla minaccia di Putin, hanno deciso di proteggersi", ha quindi aggiunto Letta. "Se paesi neutrali si avvicinano all'Ue e all'alleanza occidentale e non alla Russia, questo deve far considerare a Putin

