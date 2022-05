Ultime Notizie – Serie A ultima giornata, calendario delle partite (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo scudetto 2021-2022 verrà assegnato domenica 22 maggio. Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, gare valide per l’ultima giornata della Serie A, si giocheranno domenica alle 18, come ha stabilito la Lega. Le due gare decisive per la zona retrocessione (Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari) si giocano domenica 22 maggio alle 21. Ecco il programma dell’ultimo turno: Torino-Roma, venerdì 20 maggio ore 20.45; Genoa-Bologna, sabato 21 maggio ore 17.15; Atalanta-Empoli, sabato 21 maggio ore 20.45; Fiorentina-Juventus, sabato 21 maggio ore 20.45; Lazio-Hellas Verona, sabato 21 maggio ore 20.45; Spezia-Napoli, domenica 22 maggio ore 12.30; Inter-Sampdoria, domenica 22 maggio ore 18.00; Sassuolo-Milan, domenica 22 maggio ore 18.00; Salernitana-Udinese, domenica 22 maggio ore 21.00; Venezia-Cagliari, domenica 22 maggio ore 21.00. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo scudetto 2021-2022 verrà assegnato domenica 22 maggio. Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, gare valide per l’dellaA, si giocheranno domenica alle 18, come ha stabilito la Lega. Le due gare decisive per la zona retrocessione (Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari) si giocano domenica 22 maggio alle 21. Ecco il programma dell’ultimo turno: Torino-Roma, venerdì 20 maggio ore 20.45; Genoa-Bologna, sabato 21 maggio ore 17.15; Atalanta-Empoli, sabato 21 maggio ore 20.45; Fiorentina-Juventus, sabato 21 maggio ore 20.45; Lazio-Hellas Verona, sabato 21 maggio ore 20.45; Spezia-Napoli, domenica 22 maggio ore 12.30; Inter-Sampdoria, domenica 22 maggio ore 18.00; Sassuolo-Milan, domenica 22 maggio ore 18.00; Salernitana-Udinese, domenica 22 maggio ore 21.00; Venezia-Cagliari, domenica 22 maggio ore 21.00. Adnkronos, ...

