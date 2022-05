Ultime Notizie – Meloni: “Feltri uno dei giornalisti più liberi che abbiamo in Italia” (Di lunedì 16 maggio 2022) Vittorio Feltri “è uno dei giornalisti più liberi che abbiamo in Italia… Non so, infatti, come sia riuscita a convincerlo a candidarsi con noi alle Comunali di Milano”. Giorgia Meloni presenta il nuovo libro di Vittorio Feltri al Circolo Aniene di Roma, presente Giovanni Malagò. La leader di Fdi elogia la professionalità del fondatore di ‘Libero’ e racconta un retroscena sulla sua candidatura a consigliere di Fdi per Milano: ”Un giorno Vittorio mi disse che voleva iscriversi a Fdi e io proposi ‘perché non ti candidi con noi al Comune di Milano? Ti manca solo questo, pensaci…’ Poi salimmo sul palco e annunciamo la sua candidatura. Purtroppo, ora si è dimesso. La mia prima impressione non fu buona, poi siamo diventati amici. Vittorio è un giornalista nel vero senso del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Vittorio“è uno deipiùchein… Non so, infatti, come sia riuscita a convincerlo a candidarsi con noi alle Comunali di Milano”. Giorgiapresenta il nuovo libro di Vittorioal Circolo Aniene di Roma, presente Giovanni Malagò. La leader di Fdi elogia la professionalità del fondatore di ‘Libero’ e racconta un retroscena sulla sua candidatura a consigliere di Fdi per Milano: ”Un giorno Vittorio mi disse che voleva iscriversi a Fdi e io proposi ‘perché non ti candidi con noi al Comune di Milano? Ti manca solo questo, pensaci…’ Poi salimmo sul palco e annunciamo la sua candidatura. Purtroppo, ora si è dimesso. La mia prima impressione non fu buona, poi siamo diventati amici. Vittorio è un giornalista nel vero senso del ...

