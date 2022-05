Ultime Notizie – Mascherine in aereo, cosa cambia da oggi in Italia e in Europa (Di lunedì 16 maggio 2022) Mascherine in aereo, da oggi lunedì 16 maggio si cambia. Stop all’obbligo in Europa ma non Italia dove bisognerà indossarla fino al 15 giugno. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il dispositivo di protezione non sarà più obbligatorio sui voli nell’Unione europea e negli aeroporti, anche se “la mascherina resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19”, e usarla è fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce, nonché per tutte le persone fragili. Le regole sulla mascherina dipenderanno tuttavia dalla compagnia aerea con la quale si viaggia. In particolare, per “i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022)in, dalunedì 16 maggio si. Stop all’obbligo inma nondove bisognerà indossarla fino al 15 giugno. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il dispositivo di protezione non sarà più obbligatorio sui voli nell’Unione europea e negli aeroporti, anche se “la mascherina resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19”, e usarla è fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce, nonché per tutte le persone fragili. Le regole sulla mascherina dipenderanno tuttavia dalla compagnia aerea con la quale si viaggia. In particolare, per “i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : COVID | Sono 27.162 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime so… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - ilFattoMolfetta : WEEKEND MOLFETTESE PER EMMA MARRONE, STASERA OSPITE DI GUCCI A CASTEL DEL MONTE - infoitestero : Zelensky: negoziati su Azovstal, anche per l'uscita di militari. Le ultime notizie sulla guerra, in diretta - blogfp : RT @Agenzia_Ansa: COVID | Sono 27.162 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 62.… -