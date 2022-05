Ultime Notizie – Mascherine a scuola: cosa dicono Lopalco, Galli, Gismondo (Di lunedì 16 maggio 2022) Obbligo di Mascherine a scuola e in classe, sì o no? A rispondere all’Adnkronos Salute sul tema dopo l’appello del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, secondo il quale andrebbero eliminate perché fa troppo caldo e le famiglie lo chiedono, sono Lopalco, Galli, Pregliasco, Ciccozzi, Gismondo e Anelli. “Finché la circolazione virale da Sars CoV-2 resta alta, la mascherina in ambienti confinati, scuola compresa, è utile. Già nelle prossime settimane (si spera), potrebbe diventare meno importante a fronte di una circolazione virale in diminuzione”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento. “Penso che il principio che dovrebbe guidare le scelte sull’uso della mascherina da oggi in avanti – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Obbligo die in classe, sì o no? A rispondere all’Adnkronos Salute sul tema dopo l’appello del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, secondo il quale andrebbero eliminate perché fa troppo caldo e le famiglie lo chiedono, sono, Pregliasco, Ciccozzi,e Anelli. “Finché la circolazione virale da Sars CoV-2 resta alta, la mascherina in ambienti confinati,compresa, è utile. Già nelle prossime settimane (si spera), potrebbe diventare meno importante a fronte di una circolazione virale in diminuzione”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all’Università del Salento. “Penso che il principio che dovrebbe guidare le scelte sull’uso della mascherina da oggi in avanti – ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - corgiallorosso : #Roma, un Olimpico da record: oltre 1 milione di spettatori, 14 sold-out complessivi e un incasso superiore ai 21 m… - medicojunghiano : RT @lauranaka: McDonald's annuncia l'addio alla #Russia di #Putin. Foto Getty, 9/3/2022: due donne camminano a #Mosca di fronte a un ristor… - CsvMarche : Censimento Istat istituzioni non profit, se ne fai parte fai la tua parte - ilmeteoit : #ESTATE 2022: ma sarà davvero così calda come in tanti dicono? -