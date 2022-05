Ultime Notizie – Lettera aperta giocatore Blackpool: “Sono gay, pronto a fare coming out” (Di lunedì 16 maggio 2022) Un giocatore di 17 anni ha fatto coming out, diventando l’unico calciatore professionista maschio apertamente gay in Gran Bretagna. L’attaccante del Blackpool Jake Daniels ha detto di aver ricevuto “un supporto straordinario” dai suoi compagni di squadra dopo aver parlato loro della sua sessualità. L’attaccante, classe 2005, già esordiente in prima squadra, si è aperto con una Lettera aperta sul sito ufficiale del club. “In campo questa stagione per me è stata fantastica. Ho firmato il mio primo contratto da professionista, segnato 30 goal nelle giovanili, condiviso tanti successi. Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chi Sono veramente. Da tutta la vita so di essere gay e ora credo di essere pronto per fare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Undi 17 anni ha fattoout, diventando l’unico calciatore professionista maschiomente gay in Gran Bretagna. L’attaccante delJake Daniels ha detto di aver ricevuto “un supporto straordinario” dai suoi compagni di squadra dopo aver parlato loro della sua sessualità. L’attaccante, classe 2005, già esordiente in prima squadra, si è aperto con unasul sito ufficiale del club. “In campo questa stagione per me è stata fantastica. Ho firmato il mio primo contratto da professionista, segnato 30 goal nelle giovanili, condiviso tanti successi. Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chiveramente. Da tutta la vita so di essere gay e ora credo di essereper...

