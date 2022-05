Ultime Notizie – I cinque migliori titoli del Ftse Mib, svetta Interpump (Di lunedì 16 maggio 2022) Interpump si aggiudica la maglia rosa del Ftse Mib a Piazza Affari e a metà seduta guida la pattuglia dei migliori titoli del listino. Al giro di boa il titolo del gruppo attivo nella produzione di pompe ad alta pressione ad acqua balza del 7,14% a 41,42 euro spinto da una serie di report positivi di alcune banche d’affari dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre dell’anno. Fra i cinque migliori titoli del Ftse Mib compaiono due petroliferi: Saipem, in rialzo del 3,78% a 1,11 euro, e Tenaris, in progresso del 2,64% a 15,14 euro, in controtendenza rispetto al prezzo del petrolio, in calo di oltre un punto percentuale con il greggio Wti a 107,5 dollari al barile. Fra i migliori titoli del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022)si aggiudica la maglia rosa delMib a Piazza Affari e a metà seduta guida la pattuglia deidel listino. Al giro di boa il titolo del gruppo attivo nella produzione di pompe ad alta pressione ad acqua balza del 7,14% a 41,42 euro spinto da una serie di report positivi di alcune banche d’affari dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre dell’anno. Fra idelMib compaiono due petroliferi: Saipem, in rialzo del 3,78% a 1,11 euro, e Tenaris, in progresso del 2,64% a 15,14 euro, in controtendenza rispetto al prezzo del petrolio, in calo di oltre un punto percentuale con il greggio Wti a 107,5 dollari al barile. Fra idel ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - riccardocoletti : RT @La7tv: #lariachetira L'inviato Riccardo Coletti con le ultime notizie dal fronte di #Odessa: 'Ad #Azovstal bombe al magnesio. Interrott… - ElErmakova : in questa playlist posto le ultime notizie e poi - una selezione di battute divertenti!!!! iscriviti al mio canale… - zazoomblog : Ultime Notizie – Eurovision 2022 spagnoli contro Malgioglio ma lui: “Scriverò per Chanel ‘Disculpame” - #Ultime… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina-Russia Mosca avvia mobilitazione ‘chirurgica’ - #Ultime #Notizie #Ucraina-Russia -