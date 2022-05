Ultime Notizie – Ferrovie dello stato, 40mila assunzioni e 190 miliardi di investimenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Una visione strategica e industriale di lungo periodo sostenuta da un piano di investimenti da oltre 190 miliardi nei prossimi dieci anni. Il Piano Industriale 2022-2031 del gruppo Ferrovie dello stato Italiane, che prevede anche una profonda ridefinizione della governance e una nuova struttura organizzativa, è stato presentato oggi a Roma dalla Presidente di Fs Italiane, Nicoletta Giadrossi e dall’Amministratore Delegato, Luigi Ferraris. Nell’arco di piano sono previste 40 mila assunzioni. Secondo le previsioni, i ricavi del Gruppo Fs nel 2031 sono previsti in crescita a circa 22,5 miliardi di euro e l’ebitda a 3,9 miliardi, con una crescita media annua (Cagr), nell’arco di piano, rispettivamente pari al 6,9% e all’8,2%. “Il Piano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Una visione strategica e industriale di lungo periodo sostenuta da un piano dida oltre 190nei prossimi dieci anni. Il Piano Industriale 2022-2031 del gruppoItaliane, che prevede anche una profonda ridefinizione della governance e una nuova struttura organizzativa, èpresentato oggi a Roma dalla Presidente di Fs Italiane, Nicoletta Giadrossi e dall’Amministratore Delegato, Luigi Ferraris. Nell’arco di piano sono previste 40 mila. Secondo le previsioni, i ricavi del Gruppo Fs nel 2031 sono previsti in crescita a circa 22,5di euro e l’ebitda a 3,9, con una crescita media annua (Cagr), nell’arco di piano, rispettivamente pari al 6,9% e all’8,2%. “Il Piano ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: McDonald's annuncia l'addio alla #Russia di #Putin. Foto Getty, 9/3/2022: due donne camminano a #Mosca di fronte a un ristor… - DomaniGiornale : ?? L'Austria ha detto che entro pochi giorni l’Europa approverà il sesto pacchetto di sanzioni contro la #Russia. La… - CorriereCitta : Andrea Prosperi morto in scooter a Roma: ‘Segnaletica invisibile’, municipio sotto accusa - VesuvioLive : Partono i lavori al Maradona, paga ancora la Regione: 1,5 milioni per la sala stampa -