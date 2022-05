Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 732 contagi e 4 morti: bollettino 16 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) In Sardegna si registrano oggi, 16 maggio 2022, 732 nuovi contagi da coronavirus. Lo rende noto la Regione nel bollettino Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2403 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 234 ( – 8 ). 24.165 sono i casi di isolamento domiciliare (- 328). Si registrano 4 decessi: due donne di 86 e 97 anni e due uomini di 88 e 90 anni, residenti nella provincia di Oristano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Insi registrano, 162022, 732 nuovida coronavirus. Lo rende noto la Regione nel. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2403 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 234 ( – 8 ). 24.165 sono i casi di isolamento domiciliare (- 328). Si registrano 4 decessi: due donne di 86 e 97 anni e due uomini di 88 e 90 anni, residenti nella provincia di Oristano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

