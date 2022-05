Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 1.440 contagi e 19 morti: a Milano 264 casi (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 1.440 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 16 maggio. Si registrano inoltre altri 19 morti. A Milano città i nuovi casi sono 264. 12.706 tamponi effettuati, da cui è risultato positivo l’11,3%. 40.305 i decessi nella regione da inizio pandemia. Sale a 40 il numero di pazienti in terapia intensiva, 2 più di ieri. Cala invece quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 876, 14 meno di ieri. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 502, di cui 264 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 233 contagi, Monza e Brianza con 143 e Bergamo con 119. Incremento a due cifre negli altri territori lombardi: Como +80, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 1.440 i nuovidainsecondo il bollettino di, 16 maggio. Si registrano inoltre altri 19. Acittà i nuovisono 264. 12.706 tamponi effettuati, da cui è risultato positivo l’11,3%. 40.305 i decessi nella regione da inizio pandemia. Sale a 40 il numero di pazienti in terapia intensiva, 2 più di ieri. Cala invece quello dei ricoverati nei repartiordinari,876, 14 meno di ieri. Nel territorio metropolitano dii nuovisono 502, di cui 264 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 233, Monza e Brianza con 143 e Bergamo con 119. Incremento a due cifre negli altri territori lombardi: Como +80, ...

