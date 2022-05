Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 13.668 contagi e 102 morti: bollettino 16 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 13.668 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 16 maggio 2022, secondo numeri e dati – regione per regione – del bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 102 morti, che portano a 165.346 il totale delle vittime da inizio pandemia. 104.793 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle Ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 13%. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.745 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 maggio. Si registrano inoltre altri 13 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.086. “oggi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 13.668 i nuovidain, 162022, secondo numeri e dati – regione per regione – deldi ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 102, che portano a 165.346 il totale delle vittime da inizio pandemia. 104.793 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 13%. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.745 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 16. Si registrano inoltre altri 13. A Roma i nuovi casi sono 1.086. “...

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - mistermeo : RT @fanpage: #Vaccini, il monito di Walter Ricciardi - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Lazio 1.745 contagi e 13 morti: a Roma 1.086 casi - #Ultime #Notizie #Covid #Lazio #1.7… - comunetn : ?? Referendum abrogativi #12giugno, online la dichiarazione di disponibilità per l'incarico di ???????????????????? ???? ????????????… - StrattaErmanno : RT @junews24com: Conte non dimentica il passato: «La Juve ha cambiato la mia carriera» - -