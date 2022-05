Ultime Notizie – Concessioni balneari, si lavora ad accordo ma no rinvio deadline gare 2024 (Di lunedì 16 maggio 2022) Si lavora ad un’intesa, ad un accordo, ma di rinviare lo sblocco delle gare per le Concessioni balneari -che dovrebbero diventare realtà a partire dal 2024- non se ne parla. Lo spiegano fonti di governo all’Adnkronos, a stretto giro dall’incontro tra Matteo Salvini e il premier Mario Draghi, oggi a Palazzo Chigi. Dell’impasse in cui verte il ddl concorrenza, ‘spiaggiato’ per il nodo balneari, in realtà il leader della Lega non ne avrebbe parlato direttamente con il presidente del Consiglio, ma si sarebbe intrattenuto con il segretario alla presidenza Roberto Garofoli, che sta cercando di sbrogliare la matassa, non semplice, dei balneari. Il compromesso al quale si lavora in queste ore prevedrebbe una deroga tecnica ad hoc per quei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Siad un’intesa, ad un, ma di rinviare lo sblocco delleper le-che dovrebbero diventare realtà a partire dal- non se ne parla. Lo spiegano fonti di governo all’Adnkronos, a stretto giro dall’incontro tra Matteo Salvini e il premier Mario Draghi, oggi a Palazzo Chigi. Dell’impasse in cui verte il ddl concorrenza, ‘spiaggiato’ per il nodo, in realtà il leader della Lega non ne avrebbe parlato direttamente con il presidente del Consiglio, ma si sarebbe intrattenuto con il segretario alla presidenza Roberto Garofoli, che sta cercando di sbrogliare la matassa, non semplice, dei. Il compromesso al quale siin queste ore prevedrebbe una deroga tecnica ad hoc per quei ...

