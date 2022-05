Ultime Notizie – Clima, Pauri (Fondazione Barilla): “Divulgheremo temi scientifici con leggerezza” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Abbiamo ripreso tutti i contenuti scientifici prodotti dalla Fondazione Barilla negli ultimi 10 anni, e su cui continueremo a lavorare anche in futuro, e li porteremo alle persone in modalità molto più divertenti e ingaggianti ma anche pratiche e utili, proprio per far interessare e attivare le persone”. Lo ha dichiarato Matteo Pauri, direttore operativo della Fondazione Barilla, a margine della presentazione della campagna di sensibilizzazione di Fondazione Barilla per promuovere gesti quotidiani sostenibili per affrontare la crisi Climatica. “La base della Fondazione rimane quella che è stata per i suoi primi dieci anni: sostenere la ricerca e gli studi scientifici per comprendere meglio la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) “Abbiamo ripreso tutti i contenutiprodotti dallanegli ultimi 10 anni, e su cui continueremo a lavorare anche in futuro, e li porteremo alle persone in modalità molto più divertenti e ingaggianti ma anche pratiche e utili, proprio per far interessare e attivare le persone”. Lo ha dichiarato Matteo, direttore operativo della, a margine della presentazione della campagna di sensibilizzazione diper promuovere gesti quotidiani sostenibili per affrontare la crisitica. “La base dellarimane quella che è stata per i suoi primi dieci anni: sostenere la ricerca e gli studiper comprendere meglio la ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - zazoomblog : Ultime Notizie – Bassetti: “Meno no vax in giro hanno capito benefici vaccino” - #Ultime #Notizie #Bassetti: #“Men… - AnnaritaNinni : RT @DomaniGiornale: ?? La Svezia chiederà di entrare nella Nato: lo ha appena confermato la prima ministra in una conferenza stampa. Segui… - zazoomblog : Ultime Notizie – Pace proibita Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento - #Ultime #Notizie #proibita… - reggiotv : Sono 446, con meno di tremila tamponi eseguiti (2.870 per l'esattezza), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore… -