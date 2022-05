Ultima giornata Serie A, Spezia-Napoli si gioca Domenica alle 12.30 (Di lunedì 16 maggio 2022) UFFICIALE – Gli orari del 38° turno: l’ultimo verdetto sarà quello della lotta Salernitana-Cagliari Attraverso i propri canali ufficiali, la Serie A ha reso noti date … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 16 maggio 2022) UFFICIALE – Gli orari del 38° turno: l’ultimo verdetto sarà quello della lotta Salernitana-Cagliari Attraverso i propri canali ufficiali, laA ha reso noti date … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gippu1 : Dopo 12 anni uno scudetto tornerà a essere assegnato all'ultima giornata (non succedeva dal 2010). In coda il Venez… - Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - Inter : ?? | ANTICIPI E POSTICIPI Aggiornamento sull’ultima giornata di Campionato di @SerieA ???? - amoflorenzi : Perugia Juve ed il 5 maggio. Inzaghi è l’uomo degli scudetti l’ultima giornata, finita. - alenesti89 : @SerieA siete veramente ridicoli! Una cosa andava fatta. Una! Fare l'ultima giornata tutti insieme appassionatament… -