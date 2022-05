Ultima giornata di campionato: Atalanta-Empoli si gioca sabato (Di lunedì 16 maggio 2022) Atalanta in campo sabato alle 20.45. La Lega di Serie A ha diffuso gli orari (con annessa divisione di programmazione tra Sky e DAZN) delle partite dell’Ultima giornata di Serie A in cui si decideranno Scudetto, Europa e salvezza. Sarà un’Ultima giornata di Serie A tutta da vivere. Si partirà venerdì 20 maggio con Torino-Roma (i giallorossi saranno impegnati nella finale di Conference League) per concludersi domenica 22 con i posticipi serali che riguarderanno la lotta salvezza. Ecco il calendario completo: Venerdì 20 maggio Torino-Roma, ore 20:45 (DAZN) sabato 21 maggio Genoa-Bologna, ore 17:15 (DAZN) Atalanta-Empoli, ore 20:45 (DAZN/SKY) Fiorentina-Juventus, ore 20:45 (DAZN/SKY) Lazio-Hellas Verona, ore 20:45 (DAZN/SKY) Domenica 22 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022)in campoalle 20.45. La Lega di Serie A ha diffuso gli orari (con annessa divisione di programmazione tra Sky e DAZN) delle partite dell’di Serie A in cui si decideranno Scudetto, Europa e salvezza. Sarà un’di Serie A tutta da vivere. Si partirà venerdì 20 maggio con Torino-Roma (i giallorossi saranno impegnati nella finale di Conference League) per concludersi domenica 22 con i posticipi serali che riguarderanno la lotta salvezza. Ecco il calendario completo: Venerdì 20 maggio Torino-Roma, ore 20:45 (DAZN)21 maggio Genoa-Bologna, ore 17:15 (DAZN), ore 20:45 (DAZN/SKY) Fiorentina-Juventus, ore 20:45 (DAZN/SKY) Lazio-Hellas Verona, ore 20:45 (DAZN/SKY) Domenica 22 ...

