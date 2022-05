Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata” (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' un campionato appassionante, sia in testa che in coda, con momenti di calcio molto bello, che sta cambiando non solo in Italia ma in modo planetario”. A parlare della lotta per il tricolore, che vede in lizza all'ultima giornata le due milanesi, è il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri. “Come andrà a finire? Il Milan è favorito, visto che decide sulla sua sorte – spiega il tecnico toscano ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1 – Fortunatamente il calendario ha favorito questo andamento finale del campionato, bellissimo da vedere”. Un campionato che però registra il record assoluto di allenatori espulsi in Europa, ben 15: “Io ho il record mondiale, mi sono anche impegnato perchè avevo come modello Liedholm, ma dopo cinque minuti di partita tornavo io… – ricorda sorridendo il numero uno dell'Assoallenatori – Le ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' un campionato appassionante, sia in testa che in coda, con momenti di calcio molto bello, che sta cambiando non solo in Italia ma in modo planetario”. A parlare della lotta per il tricolore, che vede in lizza all'ultima giornata le due milanesi, è il presidente dell'Aiac, Renzo. “Come andrà a finire? Il Milan è favorito, visto che decide sulla sua sorte – spiega il tecnico toscano ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1 – Fortunatamente il calendario ha favorito questo andamento finale del campionato, bellissimo da vedere”. Un campionato che però registra il record assoluto di allenatori espulsi in Europa, ben 15: “Io ho il record mondiale, mi sono anche impegnato perchè avevo come modello Liedholm, ma dopo cinque minuti di partita tornavo io… – ricorda sorridendo il numero uno dell'Assoallenatori – Le ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata” - - Italpress : Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “E’ un campionato appassionante, sia in testa che in coda, con momenti di calcio molto bello, ch… - ItaliaNotizie24 : Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata” -… -

Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata” Qui News Pisa Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata” ROMA (ITALPRESS) - "E' un campionato appassionante, sia in testa che in coda, con momenti di calcio molto bello, che sta cambiando non solo in Italia ma in ... ROMA (ITALPRESS) - "E' un campionato appassionante, sia in testa che in coda, con momenti di calcio molto bello, che sta cambiando non solo in Italia ma in ...