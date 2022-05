Ulivieri: «Il Var a chiamata non è una buona idea. Noi allenatori dobbiamo essere più calmi» (Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai. Ha parlato della possibilità del Var a chiamata dicendo che non gli sembra una buona idea. “Non penso che sia una buona idea, non ce n’è bisogno e i ritmi si abbasserebbero ancora”. Sulle numerose espulsioni di allenatori in stagione: “Io ho il record mondiale, la tensione oggi è grandissima, soprattutto in un campionato come questo. Dico comunque che bisogna migliorare sicuramente. Fino all’anno scorso si fischiava di continuo, mentre ora si tende a far correre di più. Per questo qualche contestazione ci può stare, ma il calcio ha bisogno di ritmo e noi allenatori dobbiamo essere più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente dell’Asso, Renzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai. Ha parlato della possibilità del Var adicendo che non gli sembra una. “Non penso che sia una, non ce n’è bisogno e i ritmi si abbasserebbero ancora”. Sulle numerose espulsioni diin stagione: “Io ho il record mondiale, la tensione oggi è grandissima, soprattutto in un campionato come questo. Dico comunque che bisogna migliorare sicuramente. Fino all’anno scorso si fischiava di continuo, mentre ora si tende a far correre di più. Per questo qualche contestazione ci può stare, ma il calcio ha bisogno di ritmo e noipiù ...

