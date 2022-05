UFFICIALE – Partiti i lavori di ristrutturazione allo Stadio Maradona (Di lunedì 16 maggio 2022) Vincenzo De Luca fa sapere che sono Partiti i lavori di ristrutturazione allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 16 maggio 2022) Vincenzo De Luca fa sapere che sonodiDiego Armando. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Spazio_Napoli : ?? ULTIM'ORA: Iniziati i lavori di miglioramento dello Stadio #Maradona! La Regione Campania, con una nota ufficial… - fjadanza : RT @LBasemi: ????Zelensky firma la legge che permette ai tribunali di bandire tutti i partiti che danno una interpretazione non ufficiale del… - Eva20185 : RT @LBasemi: ????Zelensky firma la legge che permette ai tribunali di bandire tutti i partiti che danno una interpretazione non ufficiale del… - Ultron65 : RT @bordoni_russia: Zelensky firma la legge che permette ai tribunali di bandiere tutti i partiti che danno una interpretazione non ufficia… - Marinvik63 : RT @LBasemi: ????Zelensky firma la legge che permette ai tribunali di bandire tutti i partiti che danno una interpretazione non ufficiale del… -