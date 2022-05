Ucraina: uccisi 229 bambini e 421 feriti da inizio guerra (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Sono 229 i bambini rimasti uccisi e 421 quelli feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo rende noto l'Uffico del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime di registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv. A seguito dei bombardamenti di città e villaggi da parte delle forze armate della Federazione Russa, 1.748 istituzioni educative sono state danneggiate, 144 delle quali sono state completamente distrutte. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Sono 229 irimastie 421 quellidall'dellain. Lo rende noto l'Uffico del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime di registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv. A seguito dei bombardamenti di città e villaggi da parte delle forze armate della Federazione Russa, 1.748 istituzioni educative sono state danneggiate, 144 delle quali sono state completamente distrutte.

