Ucraina | sconfitte ed errori tattici | la Russia rischia il disastro Cosa succede

nibiru84075403 : RT @MattGarau: Ricapitoliamo dopo quasi 3 mesi Putin ha ottenuto: - #Finlandia e #Svezia nella #Nato - Usa e Ue più vicini - Paesi UE in… - MarceVann : RT @fashionart19: Ed ecco un video dell'esplosione dei ponti tra Severodonetsk e Rubizhne dopo che le forze armate dell'Ucraina sono state… - adapallai : RT @fashionart19: Ed ecco un video dell'esplosione dei ponti tra Severodonetsk e Rubizhne dopo che le forze armate dell'Ucraina sono state… - fashionart19 : Ed ecco un video dell'esplosione dei ponti tra Severodonetsk e Rubizhne dopo che le forze armate dell'Ucraina sono… - therednavigator : ??Video dell'esplosione dei ponti tra #Severodonetsk e #Rubizhne dopo che le forze armate dell'Ucraina furono sconf… -

Ieri la 92° brigata motorizzatae il 227° battaglione della 127° brigata delle forze di difesa territoriali ha rotto le linee di difesa russe tra il villaggio di Ternova e il fiume Siversky ...Non si registranotra i difensori ucraini'. Guerra in Ucraina, Kiev può vincere la guerra Le ipotesi degli esperti In ritirata a Kharkiv, i russi ridimensionano le ambizioni anche nel Donbass. Persa la spenza di attaccare Zhaporizia e Dinipro, dopo essere stati fermati a sud di Izyum e sconfitti nella battaglia di ...La costruzione dell’identità nazionale ucraina è argomento di permanente contesa fra partiti ... La banda di San Pietroburgo. La sconfitta di Majdan: umiliato e offeso dall’agognato Occidente. La ...