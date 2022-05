Ucraina: Salvini, ‘nessuno vincerà guerra, se ne esce solo con negoziato' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Dai dati che ho a disposizione e che Draghi ha a disposizione", risulta che "sia l'Ucraina che la Russia che la Comunità internazionale, l'Europa e l'Italia in primis, inizino a essere stanchi del conflitto. Le due potenze in conflitto usano toni che si usano in guerra ma penso che nessuno dei due vincerà sul campo, chi lo pensa vive su Marte. La guerra finirà al tavolo dei negoziati, prima si apre più vite si risparmiano e più posti di lavoro si risparmiano: se la guerra va avanti in Italia ci sarà una strage di posti di lavoro. Mi stupiscono i miei colleghi che parlano tranquillamente di armi come se nulla fosse". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Dai dati che ho a disposizione e che Draghi ha a disposizione", risulta che "sia l'che la Russia che la Comunità internazionale, l'Europa e l'Italia in primis, inizino a essere stanchi del conflitto. Le due potenze in conflitto usano toni che si usano inma penso che nessuno dei duesul campo, chi lo pensa vive su Marte. Lafinirà al tavolo dei negoziati, prima si apre più vite si risparmiano e più posti di lavoro si risparmiano: se lava avanti in Italia ci sarà una strage di posti di lavoro. Mi stupiscono i miei colleghi che parlano tranquillamente di armi come se nulla fosse". Lo dice il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.

