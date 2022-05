Ucraina: Salvini, 'lasciamo ad altri toni guerra, Italia sia protagonista disarmo e pace' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Con il premier Mario Draghi si è parlato "finalmente di pace, dopo tre mesi di guerra riuscire a parlare concretamente di pace, di cessate il fuoco, di salvare vite e anche posti di lavoro è qualcosa su cui non dormo la notte. Direi che rispetto ai toni bellicisti che c'erano da quasi tutti fino a pochi giorni fa, il fatto che il presidente Draghi sia andato a Washington a portare parole e progetti di pace, l'idea di un'Europa nuova -Italia, Francia e Germania- che metta al centro la pace e il disarmo e la salvaguardia dei posti di lavora in patria è qualcosa su cui sto lavorando da più di due mesi e che inizia a vedere i primi frutti". Così il leader della Lega Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Con il premier Mario Draghi si è parlato "finalmente di, dopo tre mesi diriuscire a parlare concretamente di, di cessate il fuoco, di salvare vite e anche posti di lavoro è qualcosa su cui non dormo la notte. Direi che rispetto aibellicisti che c'erano da quasi tutti fino a pochi giorni fa, il fatto che il presidente Draghi sia andato a Washington a portare parole e progetti di, l'idea di un'Europa nuova -, Francia e Germania- che metta al centro lae ile la salvaguardia dei posti di lavora in patria è qualcosa su cui sto lavorando da più di due mesi e che inizia a vedere i primi frutti". Così il leader della Lega Matteolasciando Palazzo Chigi dopo ...

