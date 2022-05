Ucraina, Salvini: la Lega non chiederà nuovo voto su invio armi (Di lunedì 16 maggio 2022) La Lega non chiederà un altro voto sull'invio di armi all'Ucraina. Lo ha detto il leader Matteo Salvini, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ai cronisti che gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Lanonun altrosull'diall'. Lo ha detto il leader Matteo, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ai cronisti che gli ...

