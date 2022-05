Ucraina: Salvini, ‘allargamento Nato? Non decidiamo io e Draghi ma serve prudenza' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Non decidono Salvini e Draghi dell'allargamento della Nato. Ci sono due paesi che liberamente e sovranamente faranno le loro richieste. Diciamo che come qualche generale e ambasciatore di assoluto spessore sta commentando in questi giorni, prudenza e buon senso, in un momento di conflitto aperto e dialogo non ancora cominciato, dovrebbero guidare tutti i processi. L'importante è cercare quello che avvicina e non quello che allontana". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Non decidonodell'allargamento della. Ci sono due paesi che liberamente e sovranamente faranno le loro richieste. Diciamo che come qualche generale e ambasciatore di assoluto spessore sta commentando in questi giorni,e buon senso, in un momento di conflitto aperto e dialogo non ancora cominciato, dovrebbero guidare tutti i processi. L'importante è cercare quello che avvicina e non quello che allontana". Lo dice il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario

