Ucraina-Russia, Lukashenko a Mosca: incontrerà Putin (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente della BieloRussia Alexander Lukashenko è volato a Mosca per partecipare al vertice del Csto, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Al termine del summit è previsto un faccia a faccia tra Lukashenko e il presidente russo Vladimir Putin. Il governo di Mosca e quello di Washington non stanno invece prendendo accordi per un colloquio tra Putin e il presidente Usa Joe Biden. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov citato dall’agenzia di stampa Tass. Allo stesso modo Mosca e Washington non stanno lavorando a un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha aggiunto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra, il presidente della BieloAlexanderè volato aper partecipare al vertice del Csto, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Al termine del summit è previsto un faccia a faccia trae il presidente russo Vladimir. Il governo die quello di Washington non stanno invece prendendo accordi per un colloquio trae il presidente Usa Joe Biden. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov citato dall’agenzia di stampa Tass. Allo stesso modoe Washington non stanno lavorando a un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha aggiunto ...

Advertising

andreapurgatori : Gen. Austin mindifesa #Usa tratta cessate il fuoco con gen. Shoigu mindifesa #Russia. Non dovrebbe essere mindifesa… - GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - tradori : Dichiarazione del Vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov LA RUSSIA PREPARA DOCUMENTI PER UN'INDAGINE UFFICIALE… - oraetlabora73 : RT @GabriellaBian12: Mi spiegate come mai alla Russia è stato impedito di partecipare a #Eurovision per avere invaso l’Ucraina, mentre Isra… -