Ucraina | mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia prematura

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. "Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato ...

