Ucraina: Kiev, 'morti 27.700 soldati russi, distrutti 1228 tank' (Di lunedì 16 maggio 2022) Ammonterebbero a 27.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,... Leggi su tvsette (Di lunedì 16 maggio 2022) Ammonterebbero a 27.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Trovate in una fossa comune 500 corpi di persone con le mani legate e con una pallottola nella testa. E'… - fattoquotidiano : Fronte Ucraina. Trionfo politico della band di Kiev e 11 partiti fuorilegge - amnestyitalia : Le forze russe dovranno rispondere alla giustizia per una serie di #criminidiguerra commessi nella regione a nord-o… - Crudeli45198835 : RT @beabortolin: Kiev: 26.900 soldati russi uccisi dall’inizio della guerra in Ucraina - Quasiapodittico : RT @lefrasidiosho: #Superenalotto, centrato il 6 in una tabaccheria di Kiev #Eurovision #Ucraina -