Ucraina, in guerra con la moto (elettrica) – Video (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – In guerra con la moto, rigorosamente elettrica. Le forze armate dell'Ucraina hanno in dotazione moto elettriche che consentono rapidi spostamenti in maniera relativamente silenziosa. Il mezzo, che raggiunge la velocità di 80 km orari, ha un'autonomia di circa 300 km. L'articolo proviene da Italia Sera.

