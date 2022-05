Ucraina, Di Maio”Un solo paese blocca sanzioni,superare unanimità in Ue” (Di lunedì 16 maggio 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – “L'Unione europea deve superare la regola dell'unanimità, che permette agli Stati di utilizzare il veto per bloccare qualsiasi decisione su cui tutti gli altri sono d'accordo quando si decide al Consiglio Ue”. Lo dichiara il ministro degli Affari esteri Luigi di Maio, a margine della riunione del Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles. “In questo momento l'unanimità sta bloccando il sesto pacchetto di sanzioni, che dobbiamo approvare il prima possibile in modo da poter indebolire l'aggressione all'Ucraina decisa dal presidente russo Vladimir Putin e convincerlo a raggiungere un accordo di pace”, afferma Di Maio, annunciano che l'Italia non porrà alcun veto sul pacchetto di sanzioni attualmente in discussione che mette sul tavolo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – “L'Unione europea devela regola dell', che permette agli Stati di utilizzare il veto perre qualsiasi decisione su cui tutti gli altri sono d'accordo quando si decide al Consiglio Ue”. Lo dichiara il ministro degli Affari esteri Luigi di Maio, a margine della riunione del Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles. “In questo momento l'stando il sesto pacchetto di, che dobbiamo approvare il prima possibile in modo da poter indebolire l'aggressione all'decisa dal presidente russo Vladimir Putin e convincerlo a raggiungere un accordo di pace”, afferma Di Maio, annunciano che l'Italia non porrà alcun veto sul pacchetto diattualmente in discussione che mette sul tavolo ...

