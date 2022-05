Ucraina, Borrell: "Altri 500 milioni per la consegna di armi" (Di lunedì 16 maggio 2022) "Con i ministri dell'Ue siamo giunti alla questione dell'Ucraina e insieme a noi era presenta anche il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Ivanovyc Kuleba. Il nostro lavoro e' di continuo supporto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) "Con i ministri dell'Ue siamo giunti alla questione dell'e insieme a noi era presenta anche il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Ivanovyc Kuleba. Il nostro lavoro e' di continuo supporto, ...

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Mosca: ‘Finlandia e Svezia nella Nato? Grave errore’. Borrell: ‘Non garantisco acco… - sole24ore : ?? #Ucraina, #Borrell: su embargo #petrolio russo accordo non garantito. Balzo del prezzo del #grano duro (+4,6%):… - TgLa7 : #Ucraina: #Borrell, sull'embargo al petrolio russo non posso garantire accordo - ultimenotizie : 'Non riconosceremo un km quadrato di terra ucraina presa dalla #Russia. Non permetteremo che nessuna parte dell'… - Evarist37285842 : Stallo nell’Ue per lo stop al petrolio russo. Kuleba (Ucraina): “Un solo Stato blocca tutti” -