Ucraina, bandiera bianca fuori dall'acciaieria Azovstal: secondo i russi, 9 militari si sarebbero arresi (Di lunedì 16 maggio 2022) Una bandiera bianca avrebbe sventolato fuori dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, portata da otto militari ucraini nel gesto di arrendersi. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) Unaavrebbe sventolatodi Mariupol, portata da ottoucraini nel gesto di arrendersi. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il ...

