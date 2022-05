Tutto pronto per Perisic alla Juventus: la svolta clamorosa (Di lunedì 16 maggio 2022) Ivan Perisic è stato il mattatore della Juventus in finale di Coppa Italia, con il croato che ha saputo cambiare le sorti della partita. Se la Juventus concluderà la sua stagione è senza alcun titolo in bacheca la colpa è sicuramente anche di Ivan Perisic, con il giocatore croato che si è dimostrato determinante in occasione della finalissima di Coppa Italia tra l’Inter e i bianconeri, riuscendo a realizzare una doppietta che ha fatto impazzire il popolo nerazzurro, ma a fine partita ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto sperare invece quelli juventini. Ivan Perisic Inter (Ansa Foto)Non è assolutamente semplice per la Juventus rialzarsi dopo una stagione così complicata, perché era addirittura dal 2011 che i bianconeri non chiudevano un annata senza titoli in bacheca, un ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Ivanè stato il mattatore dellain finale di Coppa Italia, con il croato che ha saputo cambiare le sorti della partita. Se laconcluderà la sua stagione è senza alcun titolo in bacheca la colpa è sicuramente anche di Ivan, con il giocatore croato che si è dimostrato determinante in occasione della finalissima di Coppa Italia tra l’Inter e i bianconeri, riuscendo a realizzare una doppietta che ha fatto impazzire il popolo nerazzurro, ma a fine partita ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto sperare invece quelli juventini. IvanInter (Ansa Foto)Non è assolutamente semplice per larialzarsi dopo una stagione così complicata, perché era addirittura dal 2011 che i bianconeri non chiudevano un annata senza titoli in bacheca, un ...

