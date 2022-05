Turismo ed agricoltura | dove il lavoro c' è e tanto ma nessuno lo vuole

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il treno del mercato delin Italia dopo due anni di stop e di crisi è pronto a ripartire. In quasi tutti i settori si punta a ritrovare i livelli occupazionali e produttivi precedenti alla pandemia, ma, a fronte di una richiesta occupazionale importante da parte delle imprese, in alcuni ambiti non si trovano i lavoratori. Perché nel settore turistico e agricolo non si trovano lavoratori? Un “male” tutto italiano che riguarda in modo particolare le fasce a percezione di reddito più basse e i lavoratori stagionali.sono i due comparti la cui ripresa può essere messa a rischio proprio dalla carenza di personale e manodopera. La prima stagione turistica senza restrizioni da inizio pandemia, dovrebbe essere quella che consacrerà la ripartenza del comparto in Italia. Dopo una Pasqua eccellente con 14 milioni di ...