Treni | 9 miliardi destinati alla Toscana dal Gruppo Fs nel piano industriale 2022-2031

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato oggi, 16 maggio 2022, il piano industriale 2022-2031 da oltre 190 miliardi di investimenti. Nove miliardi di questo mega programma sono destinati alla Toscana. In particolare per Firenze, Arezzo, Pisa, Massa, Lucca L'articolo proviene da Firenze Post.

