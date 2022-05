Tra Leeds e Brighton finisce 1 - 1: guarda il meglio della partita (Di lunedì 16 maggio 2022) Welbeck porta in vantaggio il Brighton al 21', ma Strujik salva il Leeds al 92': guarda gli highlights Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Welbeck porta in vantaggio ilal 21', ma Strujik salva ilal 92':gli highlights

Advertising

deatoffees : @Troves_2 Io tra #Everton leeds e BurnleyFC, con annessi recuperi... Va bene lo stesso?! sto impazzendo. - ilgiornale : Non c'è solo il Leeds. Almeno 46 titoli tra Inghilterra, Italia, Francia e Germania - guardando ai top 5 campionati… - kermit290179 : RT @babelezon: #9maggio: ?? Alan Bennett ?? Alan Bennett è nato il 9 maggio 1934 a Leeds, nello Yorkshire, Inghilterra. Ha frequentato la Mod… - babelezon : #9maggio: ?? Alan Bennett ?? Alan Bennett è nato il 9 maggio 1934 a Leeds, nello Yorkshire, Inghilterra. Ha frequenta… - ClockEndItalia : INTERVALLO! Troppo Arsenal per un Leeds in stato confusionario. Nketiah, Ødegaard, Martinelli e Saka tra i miglior… -